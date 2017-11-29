У Києві за півдня з травмами через ожеледицю до медиків звернулись 69 осіб

У Києві протягом першої половини середи через погіршення погодних умов сталося 100 дорожньо-транспортних пригод,з травмами до медиків звернулись 69 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

«Та інформація, яка в мене є: сьогодні було близько 100 ДТП у зв’язку з ожеледицею в Києві. До «швидкої» надійшло 69 викликів від киян, які травмувалися через погіршення погодних умов, 28 із них госпіталізовано, 27 – надано необхідну допомогу у травмпунктах, 14 осіб отримали допомогу на місці», - сказав він.

За даними КМДА, з цієї кількості – 4 дітей, яким було надано допомогу на місці.

Здебільшого громадяни зверталися до медиків через забої та переломи верхніх і нижніх кінцівок, додав Симонов.