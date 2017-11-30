У Києві спостерігається зростання захворюваності на кір (відео)

У Києві спостерігається зростання показників захворюваності на кір.

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Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, якщо в жовтні відповідний діагноз був поставлений 13 особам, то за 22 дні листопада вже захворіли 23 киянина, 12 з яких - діти.

Станом на 23 листопада в столиці зареєстровано 79 випадків захворювання на кір. 63 хворих (у тому числі 52 дитини) були госпіталізовані. Більше 40% мали важку форму захворювання. На щастя, летальних випадків вдається уникати.

З усіх хворих, лише 3 дитини мали щеплення, які хоч і не вберегли від хвороби, але значно полегшили її перебіг.

Сьогодні столиця забезпечена вакцинами проти кору в достатній кількості, заявили КМДА.

Зробити щеплення можна, попередньо звернувшись в медичний заклад первинної ланки за місцем реєстрації. Дітям до 18 років щеплення КПК (кір, паротит, краснуха) в Україні роблять безкоштовно.