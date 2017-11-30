Кияни у грудні зможуть безоплатно обстежитися на пересувному флюорографі
16:10, 30 листопада 2017Новини регіонів
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Під час обстеження пацієнт отримає довідку з результатами та у разі необхідності - консультацію лікаря-фтизіатра.
Результати флюорографії, отримані завдяки обстеження на пересувному флюорографі / УНІАН
З 4 по 27 грудня кияни зможуть безоплатно обстежитися на пересувному флюорографі.
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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Під час обстеження пацієнт отримає довідку з результатами та у разі необхідності – консультацію лікаря-фтизіатра.
Загальний час обстеження та консультації триватиме близько 15 хвилин.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10.00 до 17.00 у декількох районах міста за визначеними адресами біля медзакладів, які можна дізнатися на посиланням: https://kyivcity.gov.ua/news/56749.html.
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