У Києві цього року виявлено понад 1,6 тисяч нових випадків зараження на ВІЛ-інфекцію

З початку 2017 року у Києві під медичний нагляд взято 1650 осіб, які живуть із ВІЛ/СНІД, що перевищує річний показник минулого року на 20%, інформує прес-служба КМДА.

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Київ затвердив відповідну міську цільову програму на період до 2021 року, якою визначені цілі та конкретні завдання щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в місті.

Цього року на 14% збільшилась загальна кількість скринінгових обстежень на ВІЛ, а обсяги тестування швидкими тестами зросли на 35%.

Показник охоплення інфікованих диспансерним наглядом у Києві наразі сягнув 71%.

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93% пацієнтів активної диспансерної групи охоплені АРВ-терапією. У рамках децентралізації лікування хворих на ВІЛ/СНІД забезпечено розподіл антиретровірусних препаратів на 700 пацієнтів, які почнуть спостерігатися у лікаря-інфекціоніста за місцем проживання, розроблені маршрути пацієнта, запроваджується єдина медична інформаційна система.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2017 року у Києві на обліку перебувало понад 12,3 ВІЛ-інфікованих.

У грудні 2016 року Київрада затвердила Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки. Цього року на фінансування заходів програми у бюджеті міста передбачено 41 млн грн.