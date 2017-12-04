У Житомирському перинатальному центрі впроваджено медичну інформаційну систему
Медичну систему розроблено для автоматизації ключових позицій роботи сучасного закладу охорони здоров’я.
У Житомирському обласному перинатальному центрі впровадили медичну інформаційну систему, повідомили у МОЗ.
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Медична система розроблена для автоматизації ключових позицій роботи сучасного закладу охорони здоров’я: реєстратури, робочого місця лікаря, лабораторії, діагностики, фінансів, звітності та менеджменту. Впровадження такої систему дає можливість впорядкувати роботу медичних працівників центру полегшити формування звітів про роботу центру, а згодом – укласти закладу угоду з Національною службою здоров’я України і приєднатися до реформи.
Також у центр придбали фетальні монітори для моніторингу стану плоду, що дозволить своєчасно виявляти і корегувати відхилення у стані плода.