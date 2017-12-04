У столиці планують модернізувати центр реабілітації для інвалідів у Подільському районі

12:43, 04 грудня 2017
Новини регіонів
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У Центрі особи з обмеженими можливостями віком зможуть отримати комплексну реабілітацію з подальшою повноцінною інтеграцією в суспільство.

Фото: УНИАН

У Подільському районі Києва відкриють Центр комплексної реабілітаціїдля осіб з інвалідністю на базі діючого районного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, який розташований на проспекті Правди, 4.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, замовником робіт визначено Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію, яка визначить підрядні організації для проектування та виконання будівельних робіт.

Передбачається, що у Центрі особи з обмеженими можливостями віком від 3 до 35 років зможуть отримати комплексну реабілітацію з подальшою повноцінною інтеграцією в суспільство.

Так, у Центрі передбачається: медичне відділення (кабінети з фізіотерапії, ерготерапії, логопеда, психолога); групи занять з психології, соціальної педагогіки, трудової та фізичної терапії; приміщення для спеціальних груп денного перебування з реабілітаційною корекцією та відділення індивідуального обслуговування дітей та молоді з обмеженими можливостями; приміщення для проведення майстер-класів, музичних та спортивних занять, а також басейн, ляльковий театр тощо; допоміжні приміщення для обслуговуючого персоналу.

Фінансування об’єкту буде здійснюватися коштом міського бюджету. Орієнтовна кошторисна вартість становить 87 млн грн, точна цифра буде відома після затвердження проектної документації.

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Теги: #люди з інвалідністю#реабілітаційні центри