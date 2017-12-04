У Києві зафіксовано зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за минулий (48-ій) тиждень зареєстровано 18 795 тис. хворих на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем зростання захворюваності зафіксований на 5%.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що показник захворюваності на грип та ГРВІ в місті є нижчим епідеміологічного порогу на 21,5%.

«Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні», - інформують в КМДА.

Серед школярів на минулому тижні зареєстровано зростання захворюваності на 8,3% – 4 тис. 925 випадків, що становить 36% від загальної кількості хворих дітей та 26,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Серед дорослих захворіли 5 тис. 99 осіб проти 5 тис. 48 осіб за 47-й тиждень, тобто зростання захворюваності на 1%.

У структурі захворюваності діти становлять 72,9%, попереднього тижня цей показник становив 71,7%.

До закладів охорони здоров’я міста за 48-й тиждень госпіталізовано 198 осіб, із них – 162 дитини.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 1941 особа, з початку епідемічного сезону – 19 тис. 679 осіб, з них – 4 тис. 739 дітей.