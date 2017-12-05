Екс-очільниця психлікарні в Сумах, яку звинувачують у катуванні пацієнтів, хоче поновитися на посаді (відео)



На Сумщині судять колишню керівницю обласної психіатричної лікарні. Її звинувачують у катуванні пацієнтів холодом. П’ятеро хворих померли у відділеннях торік від ускладнень пневмонії, спричинених переохолодженням. Страшна правда відкрилася лише після ексгумації тіл померлих, бо і свідоцтва про смерть фальшувалися, пише ТСН.

Світлини санвузлів та палат активісти торік виклали в соцмережах, щоб привернути увагу до нелюдських умов утримання хворих. У відділеннях усі потерпали від холоднечі: і лікарі, і пацієнти. Нині у коридорі – 19, у палатах – ще тепліше.

У іншому відділенні ще пахне фарбою. Нові вікна, плитка та проводка. Віднедавна взялися за перепланування. Місяць тому у стіні прорубали двері на випадок евакуації хворих під час пожежі. Без аварійного виходу відділення працювало майже сім років, відколи екс-керівниця замурувала і побудувала на його місці індивідуальну вбиральню.

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За півроку реорганізації лікарні медперсонал скоротили на третину, ліжкомісць – на половину. Вільні кошти спрямували на ремонти. У лікарні замінили половину тепломереж. Саме через часті пориви і знижувалася температура в палатах - до критичних плюс дев’яти. В прокуратурі звинувачують екс-очільницю психлікарні в катуванні.

«Вона обвинувачується у катуванні - за європейськими нормами утримання людини у надмірному холоді прирівнюється до катування», - розповів керівник відділу прокуратури Сумської області Олександр Глядчишин.

Розслідування справи тривало майже рік. Нині Лілія Неофітна у суді. Винною себе не вважає. Ще під час оголошення підозри екс-очільниця психлікарні заявляла, що справа проти неї замовна і в ній начебто є політична складова.

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Вісім років ув’язнення загрожує не лише екс-керівниці закладу. Патологоанатом, за даними слідства, фальшувала висновки у свідоцтвах про смерть, а в деяких випадках навіть розтини не проводила. Та чи зможуть засудити їх до реального покарання - ще питання. Приміром, лікар-терапевт, що також проходив по цій справі за встановлення невірних діагнозів та лікування, відбувся умовним покаранням.

«З практики довести до обвинувального вироку кримінальне провадження стосовно лікаря доволі складно, тому, що це дуже специфічна сфера», - каже прокурор Олександр Глядчишин.

Тим часом, у лікарні дізналися, що екс-очільниця намагається поновитися на посаді через суд. Якщо ж таке станеться, увесь колектив лікарні звільниться.