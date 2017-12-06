У Дніпрі через ГРВІ скасовують навчання для школярів (відео)
11:45, 06 грудня 2017Новини регіонів
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Освітній процес призупиняється на сім календарних днів.
У місті закрили окремі класи у половині шкіл - там, де захворіли більше 20% учнів / REUTERS
П'ять з половиною тисяч школярів Дніпра через ГРВІ змушені відсьогодні піти на вимушені канікули. Про це повідомляє ТСН.
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Поки що у місті закрили окремі класи у половині шкіл - там, де захворіли більше 20% учнів. Загалом з температурою з початку тижня вдома залишились більше 2000 школярів - здебільшого це учні молодших класів.
Освітній процес призупиняється на сім календарних днів. За потреби після обзвону класним керівником дітей з'ясовується, чи є потреба подовжити термін перебування дітей вдома.
П’ять з половиною тисяч школярів Дніпра через ГРВІ пішли на вимушені канікули
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