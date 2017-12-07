На Франківщині зафіксовано спалах гострого гепатиту А серед школярів
10:25, 07 грудня 2017Новини регіонів
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У ЗОШ с. Білі Ослави Надвірнянського району зареєстровано 9 випадків гострого гепатиту А серед учнів 2-10 класів.
Усіх хворих було госпіталізовано / УНІАН
Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив про груповий осередок гострого гепатиту А в селі Білі Ослави Надвірнянського району, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
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У ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Білі Ослави Надвірнянського району зареєстровано 9 випадків гострого гепатиту «А» серед учнів 2-10 класів. Хворобу діагностовано також у вчителя фізкультури.
Усіх хворих було госпіталізовано.
На сьогодні на лікуванні залишається 5 дітей.
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