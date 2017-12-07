На Франківщині зафіксовано спалах гострого гепатиту А серед школярів

Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив про груповий осередок гострого гепатиту А в селі Білі Ослави Надвірнянського району, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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У ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Білі Ослави Надвірнянського району зареєстровано 9 випадків гострого гепатиту «А» серед учнів 2-10 класів. Хворобу діагностовано також у вчителя фізкультури.

Усіх хворих було госпіталізовано.

На сьогодні на лікуванні залишається 5 дітей.