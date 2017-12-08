Рятувальники просять киян не засмічувати місто шкідливими для людей люмінесцентними лампами

У листопаді лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби (КАС) «Київська служба порятунку» 4 рази виїжджала для вилучення люмінесцентних ламп, звалених в основному в лісопаркових зонах.

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Про це повідомляє прес-служба Київської служби порятунку.

Усі лампи для подальшої утилізації було транспортовано до КП «Київкомунсервіс».

«Люмінесцентні лампи є небезпечними для навколишнього середовища і потребують спеціальної утилізації. Лампи особливо небезпечні для людей, адже містять в собі ртуть. КАРС «Київська служба порятунку» закликає мешканців міста бути відповідальними, не засмічувати територію шкідливими для людей та довкілля лампами і не шкодити здоров’ю людей, які проживають поруч з місцями звалищ», - йдеться у повідомленні.

У службі порятунку наголошують, що для утилізації люмінесцентних ламп кияни можуть звертатися до «Київкомунсервісу» (вул. Кудрявська, 23, номер ‎531 96 77).

Мешканцям міста нагадують, що виявити пари ртуті можна тільки за допомогою спеціальних приладів, так як вони безбарвні і не володіють ніяким запахом. Ртуть, яка потрапляє в організм людини, виводиться назовні дуже повільно, і розподіляється по всіх органах. При вдиханні вона накопичується, перш за все, в легенях, а потім - у крові, печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті і в головному мозку.