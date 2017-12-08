Рятувальники просять киян не засмічувати місто шкідливими для людей люмінесцентними лампами
Для утилізації люмінесцентних ламп кияни можуть звертатися в «Київкомунсервісу» .
У листопаді лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби (КАС) «Київська служба порятунку» 4 рази виїжджала для вилучення люмінесцентних ламп, звалених в основному в лісопаркових зонах.
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Про це повідомляє прес-служба Київської служби порятунку.
Усі лампи для подальшої утилізації було транспортовано до КП «Київкомунсервіс».
«Люмінесцентні лампи є небезпечними для навколишнього середовища і потребують спеціальної утилізації. Лампи особливо небезпечні для людей, адже містять в собі ртуть. КАРС «Київська служба порятунку» закликає мешканців міста бути відповідальними, не засмічувати територію шкідливими для людей та довкілля лампами і не шкодити здоров’ю людей, які проживають поруч з місцями звалищ», - йдеться у повідомленні.
У службі порятунку наголошують, що для утилізації люмінесцентних ламп кияни можуть звертатися до «Київкомунсервісу» (вул. Кудрявська, 23, номер 531 96 77).
Мешканцям міста нагадують, що виявити пари ртуті можна тільки за допомогою спеціальних приладів, так як вони безбарвні і не володіють ніяким запахом. Ртуть, яка потрапляє в організм людини, виводиться назовні дуже повільно, і розподіляється по всіх органах. При вдиханні вона накопичується, перш за все, в легенях, а потім - у крові, печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті і в головному мозку.