На Львівщині батько із сином загинули від переохолодження
09:45, 11 грудня 2017Новини регіонів
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Неподалік, у снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими вони їхали до села.
На Львівщині двоє людей померли через переохолодження / Фото УНІАН
У Турківському районі Львівщини від переохолодження загинули двоє чоловіків.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, 10 грудня до правоохоронців надійшла інформація про те, що у лісі поблизу одного із сіл Турківського району вранці знайдено мертвими 71-річного місцевого жителя та його 50-річного сина.
На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловіки померли від переохолодження. Неподалік, у снігових заметах, виявлено перекинуті сани, якими вони їхали до села.
Всі обставини загибелі людей розслідуються.
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