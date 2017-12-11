У Миколаєві ліквідували "реабілітаційний центр", де незаконно утримували алко- та наркозалежних

У Миколаєві правоохоронці викрили псевдо-реабілітаційний центр, де утримували алко- та наркозалежних.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, під час обшуку правоохоронці виявили у закладі 15 громадян, які страждають алкогольною та наркотичною залежністю.

До Заводського відділу поліції звернулась місцева мешканка із заявою про те, що її намагались помістити в один із реабілітаційних центрів Миколаєва проти її волі.

Отримавши дозвіл суду, співробітники поліції провели обшук в приватному будинку Корабельного району Миколаєва, де функціонував "центр реабілітації".

Серед "пацієнтів" закладу був 17-річний хлопець, який стверджує, що його утримують проти його волі.

"Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників паспорти осіб, які перебували «на лікуванні», проте жодних підтверджувальних документів щодо законності діяльності закладу та відповідних документів на право їхнього перебування там, виявлено не було", - підкреслили в поліції.

Також встановлено, що вказаний заклад створений групою осіб, які за тримання громадян проти їх волі отримували щомісячну плату у розмірі 3000 гривень та більше від родичів. Сума сплати залежала від ступеню тяжкості «пацієнта».

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Зі слів потерпілих, їм забороняли виходити на свіже повітря без нагляду, користуватись засобами зв’язку, змушували читати релігійну літературу та безкоштовно працювати на підприємстві вантажниками, куди їх доставляли щодня.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.2 ст.146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», що карається обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк".