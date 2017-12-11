На Харківщині зафіксовано масову захворюваність серед вагітних жінок, які перебували у санаторії "Високий"

11:53, 11 грудня 2017
Новини регіонів
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За медичною допомогою із скаргами на нудоту, блювоту, діарею та підвищення температури звернулися 22 вагітні жінки.

УНІАН

На Харківщині зафіксовано спалах захворюваності серед вагітних жінок, які відпочивали у санаторії "Високий" ПрАТ «Укрпрофоздорвниця» Харківського району Харківської області. 

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, за медичною допомогою із скаргами на нудоту, блювоту, діарею та підвищення температури звернулось 22 вагітні жінки. 

За результатами медичного обстеження спеціалістами обласної клінічної лікарні та обласної клінічної інфекційної лікарні 4 хворим встановлено діагноз «гостра кишкова інфекція», іншим діагноз «гостра респіраторна вірусна інфекція».

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області проводиться санітарно - епідеміологічне розслідування. Відібрано для проведення відповідних лабораторних досліджень 10 проб харчових продуктів та 50 змивів з об’єктів зовнішнього середовища.

Проведення протиепідемічних заходів триває. 

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Теги: #спалах кишкових інфекцій