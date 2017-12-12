У Києві планують закупити 140 тисяч швидких тестів для діагностики ВІЛ-інфекції

У Києві наступного року передбачається закупівля та проведення 140 тисяч швидких тестів для діагностики ВІЛ-інфекції. Як повідомили у прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, загальна кількість тестування у наступному році сягне понад 250 тисяч тестів, що дасть можливість охопити більше 10% працездатного населення міста.

"Наступним амбіційним планом на 2018 рік є забезпечення охоплення виявлених осіб антиретровірусним лікуванням. Так, програмними заходами передбачається розширити лікування для більш ніж 3 тисяч осіб та забезпечити продовження лікування пацієнтам, які на сьогодні отримують антиретровірусну терапію, а це майже 8,5 тисяч киян. Уже у першому кварталі 2018 року ми плануємо, що повноцінно запрацюють усі кабінети лікарів-інфекціоністів первинної ланки. Понад 3 тисяч пацієнтів зможуть отримувати допомогу саме на первинній ланці надання медичної допомоги. Ми будемо впроваджувати можливість спостереження за ВІЛ-інфікованою особою сімейним лікарем, створюючи таким чином підґрунтя для виконання других визначених стратегією Fast-Track Cities 90 – охоплення антиретровірусною терапією ВІЛ-інфікованих осіб з числа, що перебувають під медичним наглядом", – сказав Поворозник.