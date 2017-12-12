В Одесі засуджено шарлатана, який до смерті "залікував" 2-річну дитину

В Одесі засуджений чоловік, незаконна лікувальна діяльність якого призвела до смерті 2-річної дитини.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, минулого тижня Приморський районний суд Одеси визнав 54-річного громадянина винним у занятті лікувальною діяльністю без спеціального дозволу і належної медичної освіти, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 138 КК України).

Як уточнили у прес-службі, Одеська місцева прокуратура №3 підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого чоловіка засуджено до 2 років і 10 місяців позбавлення волі.

Відзначається, що засуджений свою провину не визнавав і заперечував проведення будь-яких процедур. Разом з тим під час судового розгляду кримінального провадження прокурором-обвинувачем вину громадянина було доведено в повному обсягу.

Встановлено, що в листопаді 2013 року зазначений житель Одеси познайомився з подружжям з міста Білгорода-Дністровського Одеської області, які виховували двох маленьких дітей.

«Дізнавшись, що їхній 2-річний син хворіє, він видав себе за лікаря-педіатра і переконав, що зможе вилікувати хлопчика, завдяки водним процедурам. Насправді чоловік мав освіту вчителя фізичної культури і не був працевлаштований», - повідомили у прес-службі.

За попередньою домовленістю, цей громадянин провів процедури з 8-місячною донькою і 2-річним сином подружжя в одному з одеських басейнів. Зокрема, занурював дітей на деякий час під воду. В результаті хлопчику стало зле. І того ж дня, 1 грудня 2013 року, його госпіталізували з діагнозом «клінічна смерть внаслідок неповного утоплення». За кілька днів, 7 грудня, хлопчик помер у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Приморського відділу поліції.