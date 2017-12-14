Мешканці окупованої частини Донеччини отримають допомогу від Червоного Хреста

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям окупованій частині Донецької області 172 тонни гуманітарної допомоги.

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території від місії МКЧХ проїхали 10 автомобілів з продуктовими наборами, товарами медичного призначення та піском для фільтрації.