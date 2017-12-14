Одеська міськрада затвердила програму "Здоров'я" на 2018-2020 роки

Одеська міська рада затвердила програму «Здоров'я» на 2018-2020 роки з фінансуванням у розмірі понад 380 млн грн.

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Одеська міська рада затвердила програму «Здоров'я» на 2018-2020 роки з фінансуванням у розмірі понад 380 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на сесії.

Загальна сума, необхідна для її реалізації, становить 380,454 млн грн, із яких - 329,195 млн надійде з бюджету міста, решта - державне фінансування.

Відзначається, що в даний час основними причинами смертності в Одесі залишаються хвороби системи кровообігу (68,4%), злоякісні новоутворення, травми та отруєння.

Станом на 1 січня 2017 року на диспансерному обліку в лікувально-профілактичних закладах міста перебуває 6404 хворих із інсулінозалежною формою цукрового діабету, серед них дітей та підлітків - 221. Близько 46% хворих мають тяжкі ускладнення діабету, які призводять до втрати працездатності та погіршення стану здоров'я.

«Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення кількості соціально небезпечних хвороб, зокрема, туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, а також розладів психіки», - йдеться в затвердженій програмі.

Відзначається, що щорічно в місті реєструється понад 800 осіб зі встановленим діагнозом «ВІЛ-інфекція». Переважно це люди молодого, працездатного і репродуктивного віку. Показник смертності від СНІДу перевищує в 1,3 разу показник по Україні.

Також акцентується увага на дітях із рідкісними захворюваннями: фенілкетонурія, муковісцидоз, гемофілія, ювенільний ревматоїдний артрит тощо. Зазначені захворювання характеризуються тяжким перебігом, постійно прогресують, стають причиною скорочення життя або інвалідності у дітей. Наприклад, на диспансерному обліку - 215 дітей і підлітків, хворих на інсулінозалежну форму цукрового діабету, з них 16 дітей користуються для введення інсуліну спецприборами - інсуліновими помпами, які доставляють ліки в безперервному режимі, й у цьому їх основна перевага перед традиційними ін'єкціями.

Мета програми - збереження і зміцнення здоров'я, профілактика і зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності жителів Одеси, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров'я в умовах реформування охорони здоров'я.

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Передбачається, що реалізація програми дозволить в 8-10 разів знизити ризик виникнення масивних акушерських кровотеч, інвалідизуючих операцій і сприятиме збереженню репродуктивного здоров'я жінок, застосування в її рамках сурфактантної терапії у недоношених немовлят у перші хвилини життя забезпечить адекватний стан легенів, поліпшить виживання і збереже здоров'я дітей в подальшому.

Своєчасне виявлення туберкульозу серед дітей віком до 14 років приведе до зменшення ускладнень і резистентності до протитуберкульозних препаратів, знизить показник первинної інвалідності хворих і, як наслідок, зменшить фінансові витрати на їх лікування.

Планується, що реалізація заходів програми дозволить поліпшити показники поширеності та захворюваності на туберкульоз (на 5%) та інші соціально небезпечні інфекційні захворювання (на 5%), знизить кількість випадків інфаркту (на 3-5%), дозволить зменшити смертність та інвалідизацію від інсультів ( 5-7%), своєчасно виявляти онкологію передміхурової залози (на 10%) тощо.