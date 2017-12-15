У Києві реформують 26 інтернатів для дітей-сиріт

Сесія Київради ухвалила рішення щодо реформування 26 інтернатів столиці.

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Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, сьогодні було прийнято рішення «Про затвердження Плану реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституцілізації) у громаді м. Києва».

За словами директора Департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова, протягом 2017-2025 років передбачено реформувати 26 інтернатних закладів Києва, перші сім з яких буде реформовано за підтримки проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Крикунов зазначив, що окрім реформування існуючої інтернатної системи догляду та виховання дітей планується також розвивати систему соціальних послуг, надання освітніх послуг в інклюзивному середовищі, медико-реабілітаційних послуг, розвиток сімейних форм виховання.

«Зокрема, увага буде приділена впровадженню програм підтримки сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю (запровадження системи раннього втручання, розвиток послуг підтриманого проживання, денного догляду та інше)», - додав чиновник.