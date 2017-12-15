Київрада затвердила Концепцію розвитку охорони здоров’я у столиці до 2020 року.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, за відповідне рішення проголосували 85 депутатів Київради.

Як пояснив заступник голови КМДА Микола Поворозник, «концепція розвитку охорони здоров’я в місті Києві уособлює собою алгоритм дій, «дорожню карту», яка має задати столичній медицині напрямок руху на шляху вдосконалення. Фактично, це чітко визначений перелік завдань, що ставить перед собою влада, розвиваючи столичну медицину з урахуванням вимог часу та оновленого законодавства».

За його словами, такими завданнями є вдосконалення системи управління, механізмів фінансування закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги, подальший розвиток первинної ланки та впровадження нової моделі фінансування, приведення у відповідність до потреб закладів другого рівня надання медичної допомоги, впровадження системи електронної охорони здоров’я, створення системи контролю за захворюваністю – CDC Kiev.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2017-2020 років у три етапи. Перший – підготовчий етап (2017 рік) – передбачає структуризацію закладів охорони здоров’я та реорганізацію їх у повноцінні суб’єкти господарювання – комунальні неприбуткові підприємства.

Під час другого етапу – впровадження (2018-2019 роки) – планується створення мережі закладів охорони здоров’я інтенсивного, планового, реабілітаційного та паліативного лікування та запровадження нової моделі фінансування закладів охорони здоров’я першого рівня надання медичної допомоги.

Під час третього етапу – етапу інтеграції (2020 рік) – відбуватиметься налагодження повноцінного функціонування нової системи охорони здоров’я.