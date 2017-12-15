У столиці на базі 5 спеціалізованих відділень лікарень створили Центр нефрології та діалізу

У столиці 5 спеціалізованих відділень при різних медичних установах об’єднали у комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу".

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Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 68 з 91 депутата Київради, зареєстрованого у сесійній залі.

Таким чином, на праві оперативного управління новоутвореному Центру передають таке нерухоме майно: корпус Київської клінічної лікарні №3 (вул. Петра Запорожця, 26), корпус Олександрівської лікарні (вул. Шовковична, 39/1), корпус клінічної лікарні №5 (вул. Відпочинку, 11), корпус дитячої клінічної лікарні №1 (вул. Богатирська, 30), корпус дитячої клінічної лікарні №6 Шевченківського району (вул. Терещенківська, 23-25/10).

За словами директора департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, це рішення сприятиме більш ефективному використанню наявних матеріально-технічних і кадрових ресурсів, забезпечить економію бюджетних коштів. Завдяки рішенню, за її словами, відбуватиметься рівномірне розподілення витратних матеріалів.

Крім того, цим рішенням депутати затвердили розмір статутного капіталу утвореного Центру в сумі 1 тис. грн.

КМДА доручено затвердити статут новоствореного центру.