У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідпоріг майже на 44%

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ за 50-й тиждень епідсезону склав 639,6 та є нижчим за епідемічний поріг на 43,8%, про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Читайте такожКиївські лікарні готуються до сезонного зростання захворюваності на грип та ГРВІ

Згідно з повідомленням, у Києві зареєстровано 18 720 хворих на грип і ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження захворюваності – на 1,7%.

У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення, проте відбулося незначне зростання серед дорослого населення. Загалом дорослих захворіло 5 308 проти 5 219 за 49 тиждень, зростання на 1,8%; дітей – 13 404 проти 13 804, зниження на 3%. У структурі захворюваності діти складають 71,6%, на попередньому тижні – 72,6%. Серед школярів спостерігається незначне зростання захворюваності на 1,7%, – 5 036 випадків, що складає 37,6% від загальної кількості дітей, що захворіли (за 49-й тиждень 4 948 – 35,8%), та 26,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою (за 49-й тиждень – 26%).

До закладів охорони здоров’я міста за 50-й тиждень госпіталізовано 162 особи, із них – 146 дітей.

За поточний тиждень у вакцинальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 1 473 осіб, із початку епідемічного сезону – 23 009 осіб, із них – 5 663 дітей.