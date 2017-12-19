В "Охматдиті" відкрито нове стерилізаційне відділення

У столичній дитячій лікарні “ОХМАТДИТ” відкрили нове стерилізаційне відділення. Відтепер лікування та операції будуть безпечнішими як для дітей, так і для медиків.

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Центральне стерилізаційне відділення – це окремий структурним підрозділ лікарні, в якому проводять передстерилізаційну очистку виробів медичного призначення (інструментів, катетерів, зондів) та стерилізацію білизни, перев'язувального матеріалу, інших медичних виробів паровим та повітряним методами.

Стерилізаційне відділення ”ОХМАТДИТу”, яке працювало до сьогодні в лікарні, було побудовано ще в 1986 році. За 31 рік роботи його жодного разу не ремонтували і не оновлювали. Обладнання, яким користувалися медики “ОХМАТДИТу” було застарілим та не відповідало ані потребам часу, ані сучасним стандартам знезаражування.

Вартість проекту в цілому з обладнанням та його установкою склала 25,5 млн. грн. Приміщення нового Центрального стерилізаційного відділення повністю оснащені сучасним обладнанням, меблями, розхідними матеріалами і готові до початку роботи для забезпечення повної потреби лікарні.