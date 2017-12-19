На Львівщині зафіксовано спалах кору серед працівників заводу
13:25, 19 грудня 2017Новини регіонів
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До інфекційної лікарні Львова госпіталізували 9 співробітників заводу "Фуджикура".
Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості / Фото: УНІАН
На Львівщині зафіксовано спалах кору серед дорослих, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).
З діагнозом "кір" у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували дев'ятеро співробітників заводу "Фуджикура" (с. Подрясное, Яворівський район).
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Хворих доставили в лікарню у період з 15 по 17 грудня. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості.
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