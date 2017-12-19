На Львівщині зафіксовано спалах кору серед працівників заводу

На Львівщині зафіксовано спалах кору серед дорослих, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

З діагнозом "кір" у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували дев'ятеро співробітників заводу "Фуджикура" (с. Подрясное, Яворівський район).

Читайте такожЦього року в Україні на кір захворіли понад 2300 осіб: у 70 разів більше, ніж у минулому році

Хворих доставили в лікарню у період з 15 по 17 грудня. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості.