На Львівщині зафіксовано спалах кору серед працівників заводу

13:25, 19 грудня 2017
Новини регіонів
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До інфекційної лікарні Львова госпіталізували 9 співробітників заводу "Фуджикура".

Фото: УНІАН

На Львівщині зафіксовано спалах кору серед дорослих, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

З діагнозом "кір" у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували дев'ятеро співробітників заводу "Фуджикура" (с. Подрясное, Яворівський район).

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Хворих доставили в лікарню у період з 15 по 17 грудня. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості.

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Теги: #кір та краснуха