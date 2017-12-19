Гройсман знову обіцяє покращення у медичній сфері

Кабінет міністрів України в рамках реалізації політики підвищення якості сфери охорони здоров'я розраховує якнайшвидше завершити будівництво основних регіональних лікарень, а також обласних лікувальних центрів та мережі кардіоцентрів.

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Як повідомили у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з будівництвом першої черги нового хірургічного комплексу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

"Маємо добудувати лікарні, які потрібні. Це перинатальний центр у Львові, лікарні на Волині, в Тернополі, лікарня у Вінниці, в Києві, плюс мережа кардіоцентрів... Хочу все завершити, аби лікарні функціонували. Тож завдання медиків - проводити тендери, закуповувати найкраще обладнання", - сказав Гройсман.

Він також підкреслив, що уряд готовий розглянути можливості дофінансування будівництва, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.