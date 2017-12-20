Мешканці прифронтових сіл на Донбасі скаржаться на доступ до медобслуговування

Жителі прифронтових сіл на Донбасі страждають від обстрілів і бойових дій і скаржаться на доступ до медичного обслуговування, поганий стан доріг, проблеми з перетином лінії розмежування і підвищення цін на вугілля, дрова і комунальні послуги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження «Життя на лінії розмежування: проблеми прифронтових селищ Донецької області», озвучені представником правозахисної громадської організації «Фундація.101» Галиною Янченко на прес-конференції в Києві.

За її словами, метою дослідження було показати життя селян, які проживають на лінії розмежування на Донбасі. «Ми виділили основні проблеми прифронтової зони: військові дії та обстріли, доступ до медичних послуг, брак кваліфікованих кадрів, поганий стан доріг, проблема перетину лінії розмежування, підвищення цін на вугілля та дрова, а також на комунальні послуги», - зазначила Янченко.

Крім того, за її словами, жителі сіл прифронтової зони розповіли про позитивні та негативні тенденції в питаннях розвитку регіону.

«По-перше, це безпека. Наразі кількість обстрілів значно зменшилась порівняно з 2014-2015 роками, селяни взаємодіють з військовослужбовцями як позитивно – військові лікарі ЗСУ надають медичну допомогу населенню, так і негативно – помічені випадки мародерства. Рівень злочинності в дослідженому регіоні на тому ж рівні, а то й зменшився. Друге питання - охорона здоров’я: в багатьох селах немає фельдшерів, і люди вимушені їхати в найближче місто, щоб отримати медичну допомогу. У перевезенні часто допомагають військові», - зауважила вона.

Крім того, за словами Янченко, позитивним фактором у розвитку регіону є відновлення інфраструктури. «Міжнародні організації проводять ремонтні роботи, частково або повністю закуповують будівельні матеріали», - констатує вона.

Проте, за словами жителів прифронтових населених пунктів, проблемою залишається стан доріг.

«За останні три роки вони взагалі не ремонтувались, це сповільнює роботу громадського транспорту та швидкої допомоги», - зауважила правозахисниця.

Ще одна проблема, додала вона, - це інформаційна політика в прифронтовій зоні. «Бахмутський район повністю відмовився від трансляції російських телеканалів, чого не можна сказати про Волноваський та Маріупольський райони. Відповідно і рівень довіри до української влади в районах різниться», - підкреслила Янченко.

Також, за словами місцевих жителів, важливою є співпраця з українськими та міжнародними гуманітарними організаціями – гуманітарну допомогу на територіях «сірої зони» надають такі організації, як: «Червоний Хрест», «Карітас», «ЮНІСЕФ», «Людина в біді», «Пліч-о-пліч», «Схід-SOS», «Схід і Захід разом».

***Дослідження провели з липня до листопада, було проведено 45 глибинних інтерв’ю як з жителями населених пунктів прифронтової зони, так із сільськими головами. Дослідження відбулося в 12 селах, розділено за районними ознаками: Бахмутський, Волноваський та Маріупольський.