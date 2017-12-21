Сумська облрада спрямує понад 134 млн грн на розвиток кардіохірургії та реабілітаційної допомоги

Сумська обласна рада з метою поліпшення надання медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром та стенокардію, зниження інвалідності та смертності від серцево-судинних захворювань, збільшення тривалості і підвищення якості життя населення затвердила обласну цільову програму розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в регіоні на 2018-2022 роки з обсягом фінансування понад 134 млн грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли 20 грудня, на черговій сесії облради: за це рішення проголосували 53 із 58 присутніх депутатів (всього в Сумській облраді – 64 депутати).

Сумська облрада зазначила, що кількість людей, які мають хвороби системи кровообігу, в регіоні досягає 390 тис. осіб, або 42% дорослого населення. Щороку в області реєструється близько 1,2 тис. випадків гострого інфаркту міокарда, з яких більше 200 (17%) завершуються летальністю, 3,4 тис. інсультів, 3,5 тис. хворих з порушеннями ритму серця та провідності. За підсумками 2016 р. смертність від кардіологічної патології перевищує 1 тис. на 100 тис. населення. Показник стаціонарної летальності при кардіологічній патології залишається стабільно високим (у 2016 р. – 3,81%), у стаціонарах вторинного рівня надання медичної допомоги – 4,01% при загальній летальності у стаціонарах області – 1,09%. Інвалідність працездатного населення від хвороб системи кровообігу протягом останніх трьох років не зменшується (2016 р. – 7,7 на 10 тис. населення, 2014 р. – 7,75).

Метою програми є: забезпечення функціонування системи лікування невідкладних станів, які загрожують життю пацієнтів із хворобами системи кровообігу, зниження показників інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя пацієнтів; підвищення доступності та збільшення кількості кардіохірургічних втручань хворим на серцево-судинні захворювання, в тому числі гостру серцево-судинну патологію (як із застосуванням штучного кровообігу, так і малоінвазівні та «закриті втручання», невідкладна аритмологія та ендоваскулярні процедури); розширення реперфузійних методів лікування гострого коронарного синдрому; застосування сучасних медичних технологій, підвищення ефективності невідкладного, реабілітаційного та відновного лікування серцево-судинних захворювань, у тому числі після гострих серцево-судинних станів.

Завданнями програми є: надання високоспеціалізованої кардіохірургічної допомоги кардіологічним хворим; відкриття кардіохірургічного відділення на 20 ліжок з операційним блоком та відділенням інтенсивної терапії, реперфузійного центру, рентгенологічного кабінету, ангіографічної лабораторії для проведення ангіографії та стентування судин серця, відділення відновного лікування на 60 ліжок, відділення функціональної діагностики, диспансерного відділення на 100 відвідувань у зміну, зміцнення матеріально-технічної бази кардіологічних відділень, у тому числі в містах обласного підпорядкування; забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим та інші заходи.

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За підсумками виконання Програми планується зменшення рівня стаціонарної летальності від кардіологічної патології на 1,5%, смертності від гострого інфаркту міокарда на 3%.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, становить 134 млн 444 тис. грн, в тому числі з коштів обласного бюджету – 73,79 млн грн, місцевих бюджетів – 60,65 млн грн. Зокрема, в 2018 р. планується залучити 14,59 млн грн, у 2019 р. – 19,59 млн грн, у 2020 р. – 19 млн грн, у 2021 р. – 17,96 млн грн, у 2022 р. – 63,29 млн грн.

Сумська облрада рекомендувала районним, міським (міст обласного значення) радам затвердити відповідні місцеві програми на 2018-2022 рр. з урахуванням показників і заходів програми.