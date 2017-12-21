Мешканцям окупованих територій Донбасу знову направили гуманітарну допомогу
10:34, 21 грудня 2017Новини регіонів
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Лінію розмежування перетнули 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем.
В гуманітарний вантаж входять медичні товари / УНІАН
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області гуманітарну допомогу.
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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану території лінію розмежування перетнули 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем, а саме - продуктовими наборами, товарами медичного призначення і піском для фільтрації загальною вагою понад 163 тонн від Місії міжнародного комітету Червоного Хреста.
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