Мешканцям окупованих територій Донбасу знову направили гуманітарну допомогу

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області гуманітарну допомогу.

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану території лінію розмежування перетнули 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем, а саме - продуктовими наборами, товарами медичного призначення і піском для фільтрації загальною вагою понад 163 тонн від Місії міжнародного комітету Червоного Хреста.