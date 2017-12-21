Одеська облрада ухвалила програму "Доступна медицина"

Одеська обласна рада затвердила програму «Доступна медицина» з фінансуванням майже 609 млн грн на 2018-2020 роки.

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Як передає кореспондент УНІАН, цільову програму «Доступна медицина на 2018-2020 роки» прийнято сьогодні на засіданні сесії, на яку планується спрямувати з бюджету області та інших ресурсів понад 608,926 млн грн.

Відзначається, що смертність від серцево-судинних захворювань в Одеській області займає перше місце в структурі смертності населення - щороку помирає близько 22 тис. осіб. Смертність від онкологічних захворювань займає друге місце - щорічно від раку помирає близько 5 тис. осіб, з яких 73,5% - особи працездатного віку. Показник смертності від злоякісних новоутворень за останні 5 років збільшився на 2,6%. Динаміка онкологічної захворюваності серед жителів регіону протягом останніх 3 років показує збільшення питомої ваги запущених форм серед вперше виявленої онкологічної патології (12,3% - у 2014 році, 18,0% - у 2015 році і 23,0% - у 2016 році). Це пов'язано з відсутністю планових профілактичних оглядів населення, недостатньою оснащеністю закладів сімейної медицини обладнанням для реалізації скринінгових програм.

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Медичну допомогу жителям Одеської області надають 7,5 тис. лікарів і 13,9 тис. середніх медичних працівників і за останні 3 роки кількість перших зменшилася на 3,2%, а других - на 5,4%.

Також у числі проблем відзначається незадовільне матеріально-технічне забезпечення амбулаторій (80% потребують капітального ремонту і модернізації опалювальної системи, 90% не мають кардіографа та ін.). Низький рівень проведення диспансерних оглядів та оглядів із залученням фахівців різних рівнів надання медичної допомоги, раннього виявлення захворюваності і багато іншого.

Мета програми - впровадження в області вертикально-інтегрованої системи надання медичної допомоги шляхом взаємодії всіх рівнів надання медичної допомоги: впровадження інформаційних технологій; підвищення доступності консультативної медичної допомоги в найвіддаленіших населених пунктах області; створення єдиної обласної бази даних пацієнтів; поліпшення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров'я.

Згідно з програмою, кожен медичний працівник первинного рівня - лікарської амбулаторії, ФАПу - буде забезпечений мобільним діагностичним комплексом, до складу якого входять: планшет або ноутбук, з можливістю підключення до Internet, електрокардіограф (ЕКГ), спірометр, пульсоксиметр, електронний стетоскоп, добовий монітор артеріального тиску, апарат для вимірювання глюкози/холестерину крові та ін.

Також в області мають намір ввести медичну інформаційну систему, що дає змогу в режимах off- і on-line збирати і обробляти інформацію про пацієнтів з подальшою передачею на сервер обласного рівня і, в подальшому, до єдиної, захищеної.

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Планується закупити мобільні діагностичні комплекси для фельдшерів - сумки-укладки з сучасним комунікаційним засобом (планшет або ноутбук) з можливістю підключення до Internet, ЕКГ, спірометром, пульсоксиметром, електронним стетоскопом, добовим монітором артеріального тиску, апаратом для вимірювання глюкози, холестерину крові, ендоскопом.

Крім того, планується забезпечити медустанови препаратами для надання невідкладної медичної допомоги в разі кровотечі і дихальних розладів у недоношених новонароджених, створити відділення невідкладної медичної допомоги (Emergency room) на базі приймальних відділень багатопрофільних лікарень, придбати сучасні цифрові рентген-апарати, апарати УЗД, дефібрилятори тощо.