У січні мобільні бригади Гуманітарного штабу доставлять близько 6 тисяч наборів виживання в "сіру зону"

У січні 2018 року мобільні бригади Гуманітарного штабу доставлять продукти для 26 населених пунктів Донбасу, які найбільше постраждали від війни, повідомляє прес-служба організації.

Як повідомляють у прес-службі штабу, в деяких з цих сіл і селищ не працюють магазини і аптеки. Часті перебої з електрикою, водопостачанням і зв'язком. Людям, що живуть в таких складних умовах, Гуманітарний штаб допомагає вже більше трьох років, надаючи підтримку найбільш незахищеним категоріям населення, серед них люди похилого віку, інваліди, діти та багатодітні сім'ї. За цей час видано близько 12 мільйонів продуктових наборів.

«Така допомога, по суті, є порятунком мирних жителів прифронтових селищ. Адже для багатьох з них ці продуктові набори – єдина можливість уникнути голоду. В зоні військового конфлікту Штаб Ріната Ахметова організував 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Крім цього, щоб надати допомогу всім нужденним, продукти у віддалені села і міста привозять бригади мобільного видачі. Всього в січні буде видано 17 520 наборів виживання, 5910 з них доставлять мобільні волонтери», – розповів керівник програми «Допомога населенню» Михайло Катеринчак.

Мобільні бригади почали свою роботу в травні 2015 року. Такий формат доставки продуктів дозволив надавати допомогу там, де неможливо організувати стаціонарний пункт видачі.

Детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу.

Нижче представлений графік виїздів мобільних бригад у січні 2018-го року.