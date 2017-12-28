У реперфузійному центрі Житомира вперше провели унікальну операцію на серці

У реперфузійному центрі Житомира пацієнту вперше провели унікальну операцію на серці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, операцію провели 18 грудня, а завтра пацієнта вже планують виписати додому.

Здійснили операцію у реперфузійному центрі кардіологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

«Лікарі вперше в області провели унікальну операцію на серці, яка має назву "септальна абляція" - закриття артерії паталогічно зміненої перетинки серця. Операцію проведено малоінвазивним методом відповідно до провідних сучасних методик», - уточнили в облдержадміністрації.

Першу пілотну операцію проводили завідувач кардіологічного відділення лікарні Микола Кушнір, заступник головного лікаря обласної лікарні з хірургічної роботи Роман Борущак разом з провідним кардіохірургом з Інституту серця Андрієм Хохловим.

«Подібні операції є унікальними й для України в цілому, оскільки донедавна проводились лише у Інституті серця та Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, починаючи з 2000 року. Відтепер подібні операції виконують й у Житомирській області», - йдеться у повідомленні.

Першим пацієнтом, якому провели операцію, є 44-річний житомирянин, який протягом багатьох років хворіє на гіпертрофічну кардіопатію.

Загалом же, упродовж двох місяців роботи у реперфузійному центрі кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. О.Ф Гербачевського проліковано 192 пацієнти, в тому числі 47 хворих на гострий інфаркт міокарда.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня цього року у Житомирській обласній клінічній лікарні імені О.Ф. Гербачевського відкрили сучасний реперфузійний центр. Влада області також планує забезпечити цей центр сучасним гелікоптером, аби сюди можна було швидко доставити пацієнта.​