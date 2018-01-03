Кияни у січні зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі

З 3 до 31 січня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному цифровому флюорографі.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Пересувний флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00.

Під час обстеження пацієнт отримає довідку з результатами та у разі потреби – консультацію лікаря-фтизіатра.

Загальний час обстеження та консультації триватиме максимум 15 хвилин.

Графік роботи пересувного цифрового флюорографа можна подивитись на сайті КМДА.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні щороку на туберкульоз заражаються близько 500 медиків.