Кияни у січні зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі
12:39, 03 січня 2018Новини регіонів
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Пересувний флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00.
Кияни зможуть безкоштовно обстежитися / фото УНІАН
З 3 до 31 січня кияни матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному цифровому флюорографі.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Пересувний флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00.
Під час обстеження пацієнт отримає довідку з результатами та у разі потреби – консультацію лікаря-фтизіатра.
Загальний час обстеження та консультації триватиме максимум 15 хвилин.
Графік роботи пересувного цифрового флюорографа можна подивитись на сайті КМДА.
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