В Одесі заборонили відвідування шкіл та дитсадків не щепленим від кору дітям

На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) виконавчого комітету Одеської міськради було прийнято рішення про заборону не щепленим від кору дітям відвідувати школи та дитсадки.

Читайте такожВ Одесі щодня госпіталізують понад 10 хворих на кір

Також, згідно з повідомленням Одеської міськради, з огляду на те, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається неблагополучною, прийнято рішення створити оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням кору та інших інфекційних захворювань.

"Комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення про необхідність заборони відвідування дитячих дошкільних закладів і шкіл не щепленими від кору дітьми з метою недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах", - йдеться у повідомленні.