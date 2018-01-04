У Миколаєві у 16 осіб підтвердили гепатит А: поліція почала розслідування

У Миколаєві спостерігається масове захворювання на гепатит А. 33 особи були доставлені до лікарні з підозрою на хворобу, у 16-х підтвердився діагноз «гепатит А».

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Як повідомляє Миколаївська ОДА, із шістьох дітей, що потрапили у дитячу лікарню з підозрою на захворювання, діагноз підтверджений лише у одного пацієнта.

В свою чергу в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області повідомили, що слідчі органи проводять досудове розслідування, призначено низку експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 130 КК України «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.