Спалах гепатиту А в Миколаєві: кількість хворих збільшилася до 48

У Миколаєві кількість госпіталізованих з підозрою на захворювання гепатитом А збільшилася до 48 осіб.

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Наразі лабораторно діагноз підтверджено у 22 осіб, повідомляє Новости N з посиланням на данні Миколаївської обласної інфекційної лікарні.

"В ніч с 4 на 5 січня до лікарні поступило ще 4 осіб. Всього 48 хворих, з них 6 дітей. У 22 осіб діагноз гепатиту А підтверджений аналізами. Чотирьох дорослих вже виписали зі стаціонару", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 9 січня у лікарні знаходилося 33 особи, з них у 16-х діагноз гепатиту був підтверджений. Наразі поліція почала розслідування за ч.3 ст.130 ККУ "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби".