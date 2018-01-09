В Одесі через спалах кору на тиждень подовжено шкільні канікули

В Одесі через спалахів кору на тиждень подовжено шкільні канікули.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті освіти і науки Одеської міської ради, рішенням штабу з НС всім школам міста рекомендовано продовжити канікули на тиждень для зменшення контактів між дітьми в можливий інкубаційний період.

Як зазначила керівник Департаменту Олена Буйневич, канікули також продовжено з метою надання можливості батькам провести вакцинацію дітей.

За словами Буйневич, рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) виконкому міськради щодо заборони відвідувати школи нещепленим дітям, не скасоване.

Згідно з офіційним графіком, зимові канікули в українських школах почалися з 31 грудня 2017 року і мають завершитися 10 січня 2018 року.

Станом на початок січня в Одесі з початку спалаху (з середини квітня) діагноз «кір» поставлено більш як 700 хворим, показник захворюваності - 67,4 на 100 тис. населення. З них 63% (423 особи) - діти. Від ускладнень кору в місті померло 5 осіб, в тому числі троє дітей.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні нового року відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) виконавчого комітету Одеської міськради під керівництвом першого заступника міського голови Анатолія Орловського. На ньому зазначалося, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається неблагополучною, тому прийнято рішення про необхідність заборони відвідування дитячих дошкільних установ і шкіл нещепленим від кору дітям з метою недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах.

Імунізації від кору в місті потребують ще близько 5 тис. дітей.