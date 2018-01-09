У Києві продовжує знижуватися рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві протягом першого тижня цього року зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ, повідомляє прес-служба КМДА.

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У столиці зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 9,5%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

«За 1-й тиждень епідсезону 2018 року показник захворюваності склав 454,7 і нижча епідемічного порогу на 42,8%. У Києві зареєстровано 13 304 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на характерному для даного періоду рівні», - зазначають в КМДА.

Зниження захворюваності спостерігається серед дітей, але відзначено незначне зростання серед дорослого населення. У цілому дорослих захворіло 4369 проти 4288 за тиждень до цього, тобто зростання на 2,3%; дітей - 8935 проти 10285, тобто зниження на 15,1%.

У структурі захворюваності діти складають 67,2%, на попередньому тижні - 70,6%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 19,6% - 2657 випадків, складає 29,7% від загальної кількості дітей, хворих (за тиждень до цього 30,9%) і 20,0% (21,8%) від загальної кількості осіб.

У заклади охорони здоров'я міста за 1-й тиждень поточного року госпіталізовано 208 осіб, з них - 154 дітей.

За поточний тиждень у вакцинальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацію проти грипу пройшли 203 особи, з початку епідемічного сезону - 25 239 осіб, з них - 6227 дітей.

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Як повідомляв УНІАН, за тиждень до звітного (52 тиждень епідсезону 2017 р.) в Києві було зареєстровано 14 573 тис. хворих на грип та ГРВІ, в порівнянні з попереднім тижнем спостерігалося зниження захворюваності на 28,1%. Показник захворюваності на грип та ГРВІ в місті був удвічі нижче епідемічного порогу.