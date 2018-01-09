На Запоріжжі зафіксовано чергові випадки ботулізму

На Запоріжжі зафіксовано два випадки захворювання на ботулізм.

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Як повідомили УНІАН у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України", 2 січня 2018 року у відділення інтенсивної терапії Дніпрорудненської лікарні госпіталізували у важкому стані 65-річну жінку та 37-річного чоловіка.

Пацієнтам було встановлено діагноз "ботулізм". Терміново було введено протиботулінічну сироватку.

Фахівцями лабораторного центру встановлено, що хворі та ще 4 особи вживали рибу в'ялену – лящ домашнього приготування та рибний балик (товстолоб). Риба була придбана на стихійному ринку у порту м. Дніпрорудне.

При досліджені залишків риби в'яленої (лящ домашнього приготування) встановлено наявність ботулізму типу «Е».

*** Протягом 2017 року у Запорізькій області зареєстровано 11 випадків ботулізму з 14 постраждалими, з яких 8 випадків пов’язано з вживанням риби домашнього приготування та 3 випадки с рибою, придбаної у торгівельної мережі.