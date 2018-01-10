У Києві зростає кількість дітей, хворих на кір (відео)

У Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні перебувають 14 дітей, хворих на кір, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Дванадцять із них поступили до стаціонару з початку року. Медики зазначають, що таке зростання захворюваності пов’язане з тим, що під час канікул діти відвідували різноманітні святкові масові заходи.

Лікарі наголошують, що переважна більшість інфекційних захворювань – зокрема, й таких як кір, вітряна віспа, краснуха – передаються повітряно-крапельним шляхом і починаються із симптомів застуди чи ГРВІ: нежить, кашель, незначне підвищення температури.

Більш характерні симптоми (наприклад, висип) спочатку можуть бути взагалі непомітними, проте людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу. Тільки лікар може поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування.