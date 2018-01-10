Серед працівників "Кобзова" виявлено випадок кору: цирк закрили

У Києві тимчасово припинено роботу цирку «Кобзов» через виявлений випадок захворювання на кір співробітника закладу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник з посиланням на відповідне рішення Комісії техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій в м.Києві.

«У закладі вчора була проведена перевірка. Там є один захворілий. Він захворів ще в грудні. В зв'язку з тим, що не систематично проходять медичний огляд співробітники зазначеного закладу, прийнято рішення про припинення його роботи на території Києва на 30-денний період», - зазначив Поворозник, коментуючи виявлені в місті осередки захворювання на кір.

Як повідомляв УНІАН, за 10 днів 2018 року зафіксовано в Києві 61 випадок захворювання на кір, з яких 49 - у дітей.

Спалахи хвороби зареєстровано у 5 дошкільних та шкільних колективах, і один випадок у цирку «Кобзов», де захворів один дорослий співробітник.

За даними КМДА, у Києві на сьогодні не вакциновано від кору близько 20% дітей віком від року до 18 років.