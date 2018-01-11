У Києві Сhevrolet протаранив "швидку": серед постраждалих маленька дитина

У Голосіївському районі Києва водій легкового автомобіля Сhevrolet врізався в машину швидкої допомоги, постраждали 4 людей.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, ДТП трапилася опівночі на проспекті Глушкова.

"Попередньо встановлено, що 38-річний водій іномарки не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався в машину швидкої допомоги. Травми отримали водій-порушник, а також малолітня дитина, лікар та водій "швидкої", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що всі вони отримали незначні тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

Правоохоронці встановлюють обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди.