Львівщина: у пансіонаті Трускавця отруїлися діти з Харкова

На Львівщині у пансіонаті міста Трускавець отруїлися 12 дітей з Харкова.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, інформація про отруєння дітей, до яких викликали медиків швидкої допомоги, надійшла 10 січня о 21.39 з приватного пансіонату «Алексік», де відпочивали 23 дитини з Харкова.

Харчову токсикоінфекцію було діагностовано у 12 дітей віком від 8 до 14 років. Стан дітей середньої важкості.

«Вихователі групи від госпіталізації дітей відмовились. Батьки дітей повідомлені про їх стан по телефону лікарями швидкої медичної допомоги. Надана медична допомога на місці», - зазначається у повідомленні.