У Києві зросла кількість випадків кору серед дітей

У столиці зафіксовано 66 випадків захворювання на кір / УНІАН

Станом на 11 січня в столиці зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, з них 54 - діти.

Про це повідомила директор столичного Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба КМДА.

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Гінзбург нагадала, що найефективніший спосіб вберегтися від цієї хвороби – вакцинація.

Гінзбург зазначила, що сьогодні столиця повністю забезпечена вакцинами проти кору. Вона додала, що для дітей до 18 років щеплення безкоштовні.

Загалом вакцинуватися можна у віці до 30 років.

Серед інших способів мінімізувати ризик інфікування Гінзбург назвала часте вологе прибирання, провітрювання приміщення, уникання закритих приміщень із великим скупченням людей.

Вона також повідомила, що Департамент охорони здоров’я здійснив низку організаційних заходів, які впроваджуватимуться у період підвищеної захворюваності на кір.

«Уже сьогодні начальники районних управлінь охорони здоров’я отримали вказівку розглянути можливість організації щоденної роботи кабінетів щеплень, зокрема й у вихідні дні. Також проводиться робота з перегляду наявних тимчасових протипоказань до щеплення серед киян і уточнення щеплювального статусу дітей», – сказала Гінзбург.

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Вона нагадала, що фахівці щоденно контролюватимуть стан захворюваності на кір, наявність щеплення проти кору та дотримання санітарно-епідемічного режиму в дошкільних і загальноосвітніх закладах.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 січня в Києві було зафіксовано 61 випадок захворювання на кір, з яких 49 - у дітей.