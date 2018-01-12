В Одеській області від кору померла 5-річна дитина, у школах регіону подовжено канікули (відео)

В Одеській області від кору померла п'ятирічна дитина, в школах регіону подовжено канікули.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що обговорювала заходи недопущення подальшого розповсюдження захворюваності на кір серед населення Одеської області.

«Минулого року в області було зафіксовано 122 випадки захворювання на кір, зокрема, 5 летальних - через запізніле звернення за медичною допомогою. Ще один летальний випадок зареєстровано буквально днями в Білгород-Дністровському районі, де помер 5-річний хлопчик. Найбільше випадків захворювання на кір зареєстровано в Одесі, Білгород-Дністровському, Лиманському, Овідіопольському, Болградському, Біляївському районах. Потрібно завершити вакцинацію, перш за все, дітей та підлітків, і вжити інших невідкладних заходів», - зазначив на засіданні директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації В'ячеслав Полясний.

За його словами, «розірвати ланцюжок передачі захворювань» можна двома шляхами: або припинити діяльність даних установ, або не допускати туди дітей, які не мають щеплення від кору.

Як зазначив голова Одеської ОДА Максим Степанов, у районах Одеської області з високим рівнем захворюваності на кір продовжать канікули до 20 січня. «За цей тиждень необхідно максимально мобілізувати ресурси і зробити щеплення від кору. Моніторинг виконання даного рішення буде жорсткий, це має бути забезпечено під особисту відповідальність голів райдержадміністрацій», - сказав Степанов.

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському центрі лабораторних досліджень, за 11 днів нового року з клінічно встановленим діагнозом кір у місті зареєстровано 16 випадків. «Все - діти, від народження до 17 років. У районі 4 випадки - всі діти. Один випадок летальний з попереднім діагнозом «кір», - відзначили в центрі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на тиждень продовжено шкільні канікули через спалахи захворювання на кір. У 2017 році від ускладнень кору померли 5 осіб, із яких троє - діти. У школах Одеси навчання не щеплених від кору дітей здійснюватиметься дистанційно, за індивідуальним графіком.