Тернопільщина: у психоневрологічному диспансері на кір захворіли 20 пацієнтів

Від початку січня в регіонікір діагностували в 65 осіб.

Читайте такожІнфекціоністи прогнозують, що спалах кору буде тяжким: кому і коли вакцинуватися

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, лише впродовж доби, 10 січня, у регіоні зафіксували 6 первинних діагнозів недуги, пише zik.ua.

Один зі спалахів виник у Теребовлянському районі - у психоневрологічному диспансері захворіли 20 підопічних і також одна людина з персоналу.