Тернопільщина: у психоневрологічному диспансері на кір захворіли 20 пацієнтів
12:00, 12 січня 2018Новини регіонів
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На Тернопільщині з початку року зафіксовано 65 випадків.
На Тернопільщині - спалах кору / УНІАН
Від початку січня в регіонікір діагностували в 65 осіб.
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Як повідомили в обласному лабораторному центрі, лише впродовж доби, 10 січня, у регіоні зафіксували 6 первинних діагнозів недуги, пише zik.ua.
Один зі спалахів виник у Теребовлянському районі - у психоневрологічному диспансері захворіли 20 підопічних і також одна людина з персоналу.
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