У Києві продовжує зростати кількість хворих на кір: більшість з них - діти

У Києві кількість хворих на кір зросла за добу на 8 осіб - до 74.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби України в м. Києві.

«Станом на ранок 12.01.2018 р. до ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» надійшло 74 екстрених повідомлень про випадки кору, серед яких 57 дітей до 17 років та 17 дорослих», - інформують у Держпродспоживслужбі.

Хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 17 випадків, дітей шкільного віку – 30 випадків.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що за 10 днів цього року у столиці зафіксовано 61 випадок захворювання на кір, з них 49 – у дітей. За весь минулий рік в Києві хворих на кір було зареєстровано близько 80 осіб. В місті почав працювати оперативний штаб, який здійснюватиме моніторинг ситуації, а також запроваджено запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору. Спалахи хвороби зареєстровано було у 5 дошкільних та шкільних колективах, та один випадок у цирку «Кобзов», де захворів дорослий співробітник.

Станом на ранок 11 січня у Києві було зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, з них 54 – діти.