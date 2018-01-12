В Одесі вакцинуватимуть проти кору медиків та педагогів у віці до 30 років

В Одесі приймають заходи щодо вакцинації проти кору медиків і педагогів у віці до 30 років.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, епідеміологічна ситуація із захворюваністю на кір в Одесі продовжує залишатися неблагополучною.

За даними моніторингу Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, захворюваність на кір в Одесі в грудні 2017 року зросла в 1,9 разів порівняно з листопадом. У грудні В Одесі зареєстровано 196 випадків кору, в тому числі, у 120 дітей.

Наголошується, що, враховуючи залучення в епідемічний процес дорослого населення, департамент охорони здоров'я Одеської міськради проводить роботу щодо вакцинації проти кору медичних працівників, які підлягають вакцинації і не мають медичних протипоказань.

«Міський департамент освіти і науки організовує проведення щеплень проти кору працівникам навчально-виховних закладів у віці до 30 років, яким необхідна вакцинація», – повідомили в прес-службі.

На сьогоднішній день в міській інфекційній лікарні перебуває 87 хворих на кір, з них 58 – діти. За минулу добу госпіталізовано 15 пацієнтів з кором, з яких 10 дітей.

Всього в 2017 році діагноз «кір» підтверджено у 744 одеситів, з них 466 осіб – діти.

«Причиною ситуації із зростанням захворюваності на кір стало накопичення значної кількості не щепленого від кору населення. У 2016 році в Одесі планову вакцинацію від кору отримали 43,3% від загальної кількості дітей, які повинні бути щеплені. За підсумками 2017 року щеплені від кору 35 286 дітей, що становить близько 90% дитячого населення, яка підлягає вакцинації», - розповіли в мерії.

Для формування колективного імунітету від кору необхідно забезпечити охоплення щепленнями не менше 95% дітей. У дитячих поліклініках Одеси є вакцина КПК «Пріорикс» бельгійського виробництва, яка забезпечує ефективний захист від кору, паротиту і краснухи.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі на тиждень подовжено шкільні канікули через спалахи захворювання на кір. Навчання не щеплених від кору школярів буде здійснюватися дистанційно, за індивідуальним графіком.

Як відомо, у 2017 році від ускладнень кору померли 5 людей, з яких троє – діти.

Вчора в одному з районів Одеської області від кору померла 5-річна дитина.