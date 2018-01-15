У Києві за вихідні на кір захворіли 20 дітей (відео)

У Києві за вихідні на кір захворіли 20 дітей, пише ТСН.

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Як повідомляють у КМДА, у столиці зареєстровано 84 випадки захворювання на кір, 20 з них – за вихідні.

За останні чотири дні в Києві щеплення від кору зробили понад 10 тисяч осіб.