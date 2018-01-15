У Києві за вихідні на кір захворіли 20 дітей (відео)
10:54, 15 січня 2018Новини регіонів
1014
За останні чотири дні в Києві щеплення від кору зробили понад 10 тисяч осіб.
У столиці зареєстровано 84 випадки захворювання на кір / www.youtube.com
У Києві за вихідні на кір захворіли 20 дітей, пише ТСН.
Читайте такожУ Києві не щеплених проти кору дітей не допускатимуть у школи та дитсадки
Як повідомляють у КМДА, у столиці зареєстровано 84 випадки захворювання на кір, 20 з них – за вихідні.
За останні чотири дні в Києві щеплення від кору зробили понад 10 тисяч осіб.
В Києві за вихідні зареєстрували 20 нових випадків захворювання на кір
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні