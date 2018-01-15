У школах Івано-Франківська через кір оголошено карантин (відео)

11:34, 15 січня 2018
Новини регіонів
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Із початку року до інфекційної лікарні потрапили понад 30 дітей. 

УНІАН

У школах Івано-Франківська через кір оголошено карантин, пише ТСН.

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Навчальні заклади закрили через різке збільшення кількості недужих.

Із початку року до інфекційної лікарні потрапили понад 30 дітей. Майже половину з них – шпиталізували у четвер, що і стало причиною оголошення карантину.

У більшості шкіл вимушені канікули триватимуть до кінця тижня. 

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Теги: #кір в Україні#карантин через кір