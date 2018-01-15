У школах Івано-Франківська через кір оголошено карантин (відео)
11:34, 15 січня 2018Новини регіонів
608
Із початку року до інфекційної лікарні потрапили понад 30 дітей.
У більшості шкіл вимушені канікули триватимуть до кінця тижня / УНІАН
У школах Івано-Франківська через кір оголошено карантин, пише ТСН.
Читайте такожЮрист прокоментував норми щодо заборони допуску у школи дітей, які не мають щеплень
Навчальні заклади закрили через різке збільшення кількості недужих.
Із початку року до інфекційної лікарні потрапили понад 30 дітей. Майже половину з них – шпиталізували у четвер, що і стало причиною оголошення карантину.
У більшості шкіл вимушені канікули триватимуть до кінця тижня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter