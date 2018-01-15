У Києві зафіксовано 87 випадків кору (відео)

З початку року до Київського міського лабораторного центру МОЗ України надійшло 87 екстрених повідомлень про випадки кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий. Водночас увесь за 2017 рік зареєстровано всього 87 випадків кору.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужбі України, хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%.

За даними екстрених повідомлень госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 44 особи, зокрема, 31 дитину, 1 дорослого госпіталізовано до реанімаційного відділення.

Лабораторно підтверджено 33 випадки кору.

Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 19 випадків, дітей шкільного віку – 32 випадків.

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Держпродспоживслужба в Києві спільно з ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» проводить в організованих колективах посилені профілактичні та протиепідемічні заходи, в тому числі обмежувальні.